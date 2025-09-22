A- A+

Protestos Gilmar exalta apoio ao STF em manifestações: 'Brasil reafirma que não há espaço para retrocessos' Decano da Corte afirmou que atos contra anistia e PEC da Blindagem são 'prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia'

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou as manifestações realizadas no domingo contrárias à PEC da Blindagem e à anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Gilmar destacou que houve demonstrações de apoio ao STF e declarou que o "Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos".

Em publicação no X, Gilmar também defendeu a atuação do STF em relação ao 8 de janeiro, dizendo que a Corte "esteve, mais uma vez, à altura da sua história" e cumpriu sua "missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito".

"As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve, mais uma vez, à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito", escreveu o ministro.

O magistrado também destacou a exibição da bandeira do Brasil nos atos. Há duas semanas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) expuseram uma bandeira dos Estados Unidos durante manifestação em São Paulo no Sete de Setembro.



"Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional", afirmou.

Gilmar ainda defendeu um "grande pacto nacional" entre os Três Poderes para concretizar "estabilidade e por avanços concretos".

"A mensagem é clara: é hora de olhar adiante! Precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre Executivo, Legislativo e Judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. O país clama por estabilidade e por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública, meio ambiente e justiça social. Somente com unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte e verdadeiramente democrático para as próximas gerações", diz o texto.

Gilmar é o decano do STF e tem assumido o papel de fazer a defesa pública da Corte. No Sete de Setembro, após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falar em "tirania" do ministro Alexandre de Moraes, Gilmar também usou o X para rebater a declaração e disse que "o Brasil não aguenta mais tentativas de golpe".

