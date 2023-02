Gilmar Mendes abre inquérito contra Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo

A- A+

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta sexta-feira (3), um inquérito contra a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo. O ministro atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que na semana passada denunciou a parlamentar.

O caso diz respeito ao episódio em que Zambelli apontou sua arma para um homem em uma rua de São Paulo, em outubro, na véspera das eleições.

No fim do ano passado, Zambelli entregou uma pistola à Polícia Federal (STF), por determinação do ministro Gilmar Mendes, relator do caso no STF. Depois, no início de janeiro, a PF realizou uma operação de busca e apreensão em endereços da deputada e aprendeu mais três armas.

