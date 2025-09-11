Qui, 11 de Setembro

julgamento

Gilmar Mendes acompanha julgamento da trama golpista na plateia da Primeira Turma do STF

Gilmar faz parte do outro colegiado do Supremo, a Segunda Turma

Gilmar Mendes, ministro do STFGilmar Mendes, ministro do STF - Foto: Victor Piemonte/STF

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, está na plateia da Primeira Turma para assistir à sessão desta quinta-feira (11) do julgamento da trama golpista. O ministro está sentado na primeira fila da sala, em frente ao ministro Alexandre de Moraes.

Gilmar faz parte do outro colegiado do Supremo, a Segunda Turma, e ainda não tinha comparecido às sessões do julgamento da ação penal. A presença do decano ocorre um dia após o primeiro voto divergente na ação penal, dado pelo ministro Luiz Fux — que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações.

Esta não é a primeira visita de outros ministros aos colegas da Primeira Turma. Na quarta-feira, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o vice, Edson Fachin, estiveram na sala de lanches com os ministros do colegiado, durante um dos intervalos da sessão que durou cerca de 13 horas.

