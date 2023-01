Gilmar Mendes afirma que Bolsonaro pode se tornar inelegível

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou nesta terça-feira (17), que “há de ser positiva a ideia de que Bolsonaro possa se tornar inelegível”, por conta das investigações que estão em curso e ao documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, que pretendia um golpe de estado. A fala aconteceu durante uma visita à Universidade de Coimbra, em Portugal,

O ex-ministro Torres estava nos Estados Unidos quando teve a sua prisão decretada nesta semana. Hoje Anderson está no Brasil e foi preso assim que desembarcou em território nacional.

Combate a fake News

O ministro do STF destacou em Portugal a importância de serem criados mecanismos para combater as fake news. Segundo Mendes, os recursos para combater o crime devem ir além da legislação existente para as redes sociais.

“Temos que desenvolver mecanismos que vão além da legislação que temos hoje para as redes sociais", disse o ministro do STF.

De acordo com Gilmar Mendes, os mecanismos para combater as notícias falsas não deveriam tratar somente questões de pedofilia, discurso de ódio, mas sim ser inclusos os ataques à democracia brasileira, como a disseminação de informações falsas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Temos uma massa de pessoas muito suscetível a esse apelo populista, de promessas que não vão se realizar. O grande problema visível, hoje, são as redes sociais. São o grande instrumento para espalhar ignorância, ‘fake news’ e ameaças inexistentes", contou Mendes.

