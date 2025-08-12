A- A+

STF Gilmar Mendes afirma que Moraes é apoiado 'de maneira inequívoca' no STF Ministro afirmou que colega 'cumpre papel importantíssimo'

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira que o ministro Alexandre de Moraes é apoiado de forma "inequívoca" dentro da Corte.

De acordo com Gilmar, seu colega "cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira".

— Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro — declarou o ministro, após um evento promovido pela Esfera Brasil.

Há duas semanas, Moraes foi alvo de sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos, devido principalmente à sua atuação como relator da ação penal que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus, por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Gilmar Mendes ressaltou que as decisões não são apenas de Moraes, mas colegiadas do STF, seja no plenário ou na Primeira Turma.

— Ele é apenas o relator. Nós estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, Gilmar reconheceu, em encontros recentes, certos excessos em decisões de Alexandre de Moraes. Deixou claro, contudo, que não deixará de apoiá-lo.

