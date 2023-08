A- A+

Kit de robótica Gilmar Mendes anula provas que envolvem Lira em investigação de kit robótica Ministro do STF seguiu parecer da PGR e concordou que investigação deveria ter sido iniciada na Corte

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou todas as provas envolvendo Arthur Lira (PP-AL) na investigação sobre a suspeita de desvios em contratos de kits de robótica, que envolve aliados do presidente da Câmara dos Deputados. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Eventual pedido de arquivamento da investigação deve ser feito nos autos do inquérito, que chegou recentemente ao Supremo.

Ao concordar com a PGR, o ministro entendeu que, como havia indícios da participação de Lira desde o início da apuração, o caso deveria ter começado no próprio STF, onde o presidente da Câmara tem foro.

Em julho, Gilmar já havia suspendido a apuração envolvendo Lira por meio de uma liminar — que iria ser julgada a partir desta sexta-feira, mas foi retirada de pauta pelo próprio ministro. Segundo a decisão cautelar, o inquérito deveria seguir da Justiça Federal de Alagoas para análise do STF.

Na manifestação da PGR, revelada pelo "UOL" e confirmada pelo Globo, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, defendia que a investigação deveria ter sido iniciada no Supremo, e não na primeira instância, justamente porque o caso poderia ter relação com o deputado federal.

Na semana passada, em entrevista ao programa Roda Viva, da "TV Cultura", Lira negou ter qualquer participação em irregularidades, além de questionar a forma da investigação.

Ele afirmou que relacionar seu nome a anotações encontradas pela Polícia Federal com a inscrição “Arthur” ao lado de valores é uma “ilação”, fruto de vazamentos considerados ilegais.

— Eu tenho a minha vida aberta, tranquila, declarada — disse Lira.

O inquérito conduzido pela PF apura indícios de superfaturamento e lavagem de dinheiro com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinados a 43 municípios de Alagoas na aquisição de kits de robóticas para escolas públicas.

Os investigadores descobriram que a fornecedora do equipamento chegou a cobrar de uma prefeitura R$ 14 mil por produto após comprá-lo por R$ 2,7 mil em São Paulo.

