BRASIL Gilmar Mendes cancela pedido para julgamento presencial de decisão que levou à prisão de Collor Maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para início imediato de cumprimento da pena do ex-presidente, determinado por Alexandre de Moraes

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou seu pedido de destaque no julgamento virtual da decisão que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O destaque levaria o caso ao plenário físico. Agora, a análise virtual será retomada na segunda-feira. Já foi formada uma maioria para manter a prisão de Collor.



Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um recurso da defesa de Collor contra sua condenação e determinou a prisão imediata. A decisão de Moraes começou a ser julgada pelos demais ministros na sexta-feira, mesmo dia em que o ex-presidente foi detido pela Polícia Federal (PF).



Gilmar, contudo, pediu destaque, mecanismo que interrompe o julgamento virtual. Apesar do pedido, parte dos ministros optou por antecipar seus votos, e foi alcançada a maioria para confirmar a decisão de Moraes.

Votaram junto com relator Flávio Dino, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Desses, apenas Dino já havia votado antes do destaque, enquanto os outros anteciparam seus votos.





Além de Gilmar, ainda faltam os votos de André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. Cristiano Zanin declarou-se impedido por ter atuado, como advogado, em casos da Operação Lava-Jato, origem do processo de Collor.

Collor foi condenado pelo STF, em 2023, a oito anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A maioria dos ministros considerou que ele participou de um esquema de corrupção na BR Distribuidora, que na época era subsidiária da Petrobras, investigado na Lava-Jato.

Em novembro do ano passado, a Corte rejeitou um primeiro recurso apresentado pela defesa do ex-presidente e manteve a pena aplicada. No mês passado, os advogados apresentaram um novo recurso.

Entretanto, na decisão de quinta-feira, Moraes considerou que esse nova contestação tinha "caráter meramente protelatório" e autorizou o início do cumprimento da pena, em regime fechado.





