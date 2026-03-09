A- A+

Justiça Gilmar Mendes chama de "barbárie institucional" divulgação de mensagens entre Vorcaro e namorada Ministro do STF afirma que episódio representa uma "gravíssima violação ao direito à intimidade"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes classificou como uma "demonstração de barbárie institucional" a divulgação de conversas do banqueiro Daniel Vorcaro e de sua então namorada, a empresária e influenciadora Martha Graeff.

As mensagens foram tornadas públicas após a prisão do banqueiro, na semana passada, na terceira fase da Operação Compliance Zero.

"A exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, desvinculadas de qualquer ilicitude, constitui uma gravíssima violação ao direito à intimidade", disse o magistrado em postagem nas redes sociais.

A defesa de Graeff estuda ir à justiça contra a exposição de conversas íntimas do então casal que não dizem respeito à investigação sobre o banco Master.

Segundo o ministro, "ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação, que impõe categoricamente a inutilização de trechos que não interessam à persecução penal".

"Ao transformar o que deveria ser uma investigação técnica em um espetáculo e em um verdadeiro ato de linchamento moral, o sistema incorre em nítida afronta à dignidade humana e aos direitos fundamentais", finaliza Gilmar.

Em nota divulgada à imprensa, a equipe jurídica de Martha apontou que ela está "consternada em face da grave violência que vem sofrendo" pela exposição "manifestamente ilegal e impressionantemente inútil" das mensagens íntimas.

"As lágrimas derramadas pela injustiça, ódio e violência sistêmica que vem sofrendo irão regar as flores mais bonitas da terra", escreveu Tomas, para quem ser pai de Martha é "mais do que orgulho, é um estado de espírito, impossível de ser expressado em palavras".

Veja também