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STF Gilmar Mendes defende "credenciais" de Jorge Messias para vaga no Supremo Ministro do STF afirma que AGU tem "vasta experiência" e "sólida formação acadêmica" e diz que críticas ao nome são "vazias"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou as redes sociais na manhã deste domingo (12) para defender o nome de Jorge Messias para assumir uma vaga na Corte.

Mendes afirmou que, apesar de ser alvo de “críticas vazias” e “leituras rasas”, o advogado-geral da União reúne as “credenciais” necessárias para o cargo.

O ministro defendeu o currículo “qualificado” de Jorge Messias, “marcado”, segundo ele, por “vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica”. “Ao longo de sua trajetória no serviço público, Jorge Messias exerceu funções de elevada responsabilidade, destacando-se sempre pela atuação técnica, pelo respeito à separação dos Poderes e pelo perfil conciliador”, afirmou.

Ele acrescentou que, à frente da AGU, Messias “desempenhou papel relevante na defesa da soberania nacional, no enfrentamento do tarifaço imposto aos produtos brasileiros”. “Sua atuação perante o Supremo também foi fundamental para a responsabilização de big techs por publicações criminosas nas redes sociais.”

Na mesma postagem, Gilmar Mendes ainda disse que “Jorge Messias está à altura do cargo e reúne condições para exercer a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional. O Senado saberá analisar seus múltiplos atributos”.

A declaração do ministro, que tem bom trânsito interno na Corte e no Senado, representa um apoio de peso em um momento crucial para Jorge Messias. Depois de mais de quatro meses do anúncio do nome do AGU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou na semana passada ao Senado a mensagem que formalizou a indicação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou a sabatina para 29 de abril.

A leitura do relatório marca o início formal do processo e abre caminho para a realização da sabatina e, posteriormente, da votação em plenário.

Conforme O Globo mostrou, o governo montou uma força-tarefa envolvendo o líder no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o líder no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que conversaram com Alcolumbre sobre o tema.

Como parte dessa estratégia, Messias participou, na noite de quarta-feira, de um jantar com senadores no Lago Sul, em encontro organizado por Lucas Barreto (PSD-AP). Ao longo da noite, cerca de 38 parlamentares passaram pelo local, em conversas reservadas voltadas a medir o ambiente na Casa.

A decisão de Alcolumbre ocorre em meio a um movimento mais amplo de destravamento de indicações que estavam paradas no Senado. Nesta semana, a Casa aprovou 18 embaixadores e marcou sabatinas de indicados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sinalizando a retomada do fluxo de nomeações.

Interlocutores atribuem a mudança de postura a uma combinação de fatores, incluindo a pressão do governo, a necessidade de reorganizar a pauta e o custo político crescente de manter indicações represadas. Alcolumbre também vinha sendo apontado como peça central no travamento do processo e passou, nos últimos dias, a sinalizar que não pretendia mais segurar o andamento da indicação.

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