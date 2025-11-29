A- A+

divórcio Gilmar Mendes e Guiomar anunciam separação após quase 20 anos Ministro do STF e advogada se casaram em 2007, anos depois de se conhecerem na UnB

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes anunciou neste sábado que está separado da então mulher, Guiomar Feitosa. Os dois decidiram colocar fim ao relacionamento amoroso de 18 anos, mas não à amizade que cultivam há quase 50. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a advogada ressaltou o elo amigável e o ministro reiterou que o respeito mútuo continua.

— Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos — disse Guiomar. — Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito — destacou o ministro.

Já separados, Gilmar e Guiomar viajaram juntos para a Europa nesta semana. Os dois estudaram direito juntos na Universidade de Brasília (UnB), mas se casaram com outras pessoas.

Só engataram o namoro anos mais tarde, quando estavam separados das relações anteriores. Casaram-se em 2007 e formaram o que Guiomar classificou como um "familião": seus cincos filhos e quatro netos, mais os dois filhos e quatro netos do ministro.

Ao longo da carreira, Guiomar foi assessora então ministro Marco Aurélio Mello e, na presidência dele, tornou-se secretária-geral do Tribunal. Já Gilmar foi indicado à Corte pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de cuja gestão era, antes, Advogado-Geral da União. Foi nessa época, segundo a Folha, que os dois passaram a se ver mais e começaram a namorar.

