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Eleições 2026

Gilmar Mendes: 'O respeito à vontade popular é o alicerce do Estado Democrático de Direito'

No post, publicado na noite do domingo (25), o ministro argumenta também: "Encerrado o ápice das disputas político-eleitorais, é tempo de união, responsabilidade e compromisso institucional

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O Ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que 'O respeito à vontade popular é o alicerce do Estado Democrático de Direito'O Ministro do STF, Gilmar Mendes, diz que 'O respeito à vontade popular é o alicerce do Estado Democrático de Direito' - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) disse em suas redes sociais que o segundo turno das eleições brasileiras foi um exemplo para o mundo. "O respeito à vontade popular é o alicerce do Estado Democrático de Direito. Em um pleito marcado por disputas acirradas, o protagonismo foi inteiramente do eleitor. Tivemos o menor percentual de abstenções e de votos brancos ou nulos dos últimos anos. A vitalidade, a força e a maturidade da democracia brasileira mais uma vez ficaram evidentes", disse o ministro, na rede X.

 

No post, publicado na noite do domingo (25), o ministro argumenta também: "Encerrado o ápice das disputas político-eleitorais, é tempo de união, responsabilidade e compromisso institucional. O pleno desenvolvimento do país demanda o fortalecimento das instituições, a independência e a harmonia entre os Poderes e o verdadeiro e respeitoso diálogo entre as forças contrapostas, em prol de um Brasil mais justo e solidário."

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E disse ainda que os que trabalharam nessas eleições, como servidores da Justiça Eleitoral, mesários e outros tornaram possível o pleno exercício do direito ao voto.

"Manifesto, ainda, o meu reconhecimento a todos os eleitos e o meu respeito a todos aqueles que disputaram as eleições dentro das regras do jogo democrático", destacou o ministro do STF.

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