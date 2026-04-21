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Política Gilmar Mendes quer enquadrar Romeu Zema O pedido de inclusão do governador de Minas Gerais no inquérito das fake news foi formalizado por meio de uma notícia-crime apresentada pelo magistrado

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou ao colega Alexandre de Moraes a inclusão do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no inquérito das fake news. O pedido foi formalizado por meio de uma notícia-crime apresentada pelo magistrado e ocorre em meio ao acirramento de críticas públicas entre integrantes do Judiciário e políticos.

A iniciativa de Gilmar Mendes tem como base declarações e conteúdos divulgados por Zema nas redes sociais. Segundo o ministro, o material publicado pelo governador atinge a honra e a imagem da Corte e de seus integrantes. O caso, que tramita sob sigilo, foi encaminhado por Moraes para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), etapa praxe antes de eventual abertura de investigação.

A controvérsia ganhou novos contornos após Zema voltar a fazer críticas ao STF, mesmo após o pedido de investigação. De acordo com informações publicadas pelo jornal Estadão, o governador comparou decisões de ministros da Corte a episódios de abuso infantil na Igreja, o que intensificou a repercussão negativa entre membros do Judiciário e ampliou a tensão institucional.

Em entrevistas, Zema afirmou não ter sido oficialmente notificado sobre a solicitação de inclusão no inquérito e criticou o que classificou como falta de transparência nos procedimentos do Supremo. O governador também questionou o sigilo das investigações, alegando que os alvos só tomam conhecimento das apurações em estágios avançados, o que, segundo ele, comprometeria o direito de defesa.

O episódio se soma a uma sequência de embates envolvendo autoridades políticas e ministros da Corte. No caso específico, a reação de Gilmar Mendes ocorreu após a circulação de um vídeo em que magistrados do STF, incluindo ele próprio e o ministro Dias Toffoli, foram retratados de forma depreciativa. Para o ministro, o conteúdo extrapola o campo da crítica política e atinge a esfera pessoal e institucional.

Instaurado em 2019, o inquérito das fake news é conduzido pelo STF com o objetivo de investigar a disseminação de desinformação, ameaças e ataques contra ministros e contra o sistema democrático. Desde sua criação, a investigação tem sido alvo de debates jurídicos e políticos, sobretudo quanto aos seus limites e à condução das apurações dentro da própria Corte.

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