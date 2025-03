Gilmar Mendes vota para condenar Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo

A- A+

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condenar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Caso confirmada, a pena seria cumprida em regime semiaberto.

Gilmar ainda defendeu que Zambelli perca o mandato de deputada. Isso só ocorreria, contudo, após o fim do processo, quando não houver mais recursos.

O julgamento está sendo realizado no plenário virtual, com previsão de durar até o dia 28 de março. Faltam os votos dos demais ministros.





Zambelli é ré no STF pelo episódio em que apontou uma arma para um homem em uma rua de São Paulo, em outubro, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Ela foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2023.

Na semana passada, quando o julgamento foi marcado, Zambelli afirmou em nota que confia "plenamente na Justiça" e disse que sua inocência "ficará evidente". De acordo com a deputada, seu porte estava autorizado e houve um "disparo anterior".

O julgamento ocorre no plenário do STF porque a ação começou a tramitar antes da mudança no regimento da Corte, que levou os processos penais mais recentes para as turmas, como a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

