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STF Gilmar reage à declaração de Moro sobre devolução de dinheiro à OAS do triplex atribuído a Lula Decano da Corte reforçou em publicação nas redes sociais que 'motivos formais' citados por ex-juiz e senador mostram 'arrogância e hipocrisia costumeiras' do governador eleitor pelo Paraná

O ministro e decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, comentou a decisão da Justiça do DF que liberou a empreiteira OAS a devolução do dinheiro do triplex do Guarujá atribuído a Lula pela Operação Lava-Jato, posteriormente anuladas pela Corte.

Em reação a um comentário do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (PL-PR) sobre a decisão, que alegou "motivos formais" e "políticos" para a anulação da condenação de Lula, o ministro diz que a declaração tem "a arrogância e a hipocrisia costumeiras" do ex-juiz, e diz que há "provas robustas" da manipulação de Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol.

Após a decisão da Justiça do DF sobre o imóvel do Guarujá, Moro declarou na rede social X que "diante da anulação das condenações criminais de Lula por motivos formais e, a meu ver, políticos, a Justiça cível entregou o dinheiro resultante da venda do triplex a OAS, pois não havia causa jurídica para mantê-lo apreendido e o imóvel permanecia registrado em nome da OAS".

Gilmar Mendes reagiu à declaração em uma postagem na mesma rede nesta quinta-feira à noite. O decano disse que a declaração de Moro sobre a alegação de motivos formais é um delírio que, segundo ele, "só se explica por alheamento da realidade ou por intenções vis", e posteriormente disse que tanto o ex-juiz com Dallagnal foram declarados suspeitos de "manipular o sistema de Justiça para alijar o atual Presidente da República da disputa eleitoral de 2018".

O ministro citou a operação mostrando que Moro e Dallagnol combinaram atos processuais, escândalo à época revelado pelo Intercept. "(Moro) Fez das conduções coercitivas um espetáculo, mandou grampear os advogados de defesa, divulgou ilegalmente conversas telefônicas e levantou o sigilo da delação de Palocci a poucos dias do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018.

Tudo isso foi coroado com sua nomeação como Ministro da Justiça, quando deixou a magistratura para se juntar ao governo que ajudara a eleger", escreveu Gilmar na publicação.

Ao concluir, o ministro disse que "até mesmo um estudante de direito compreenderia que os tais 'motivos formais' revelam, na verdade, um teatro processual com finalidades político-eleitorais". "O que houve foi uma fraude que, até hoje, envergonha o Judiciário brasileiro.", concluiu.

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