Gilmar reforça pedido de Zanin para ter acesso a conteúdo do celular de Vorcaro
Decano sustenta que o acesso completo às mensagens de Vorcaro vai permitir uma "deliberação mais completa e adequada"
O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, reforçou neste sábado (12) o pedido para que todos os integrantes da Corte tenham acesso ao conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro antes do julgamento que pode levar à abertura de uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes.
Em ofício ao presidente do Tribunal, Edson Fachin, Gilmar endossou o pedido do colega Cristiano Zanin, para que sejam remetidos aos gabinetes uma cópia dos dados que são mantidos, lacrados, por Mendonça.
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"Tal providência é necessária para que seja assegurado a todos os Ministros o conhecimento de todas as informações relevantes para o julgamento, já que a subsistência de acesso assimétrico ao acervo informativo compromete a paridade entre os integrantes da Corte e, em última análise, a própria colegialidade que deve presidir o julgamento", argumentou o decano.
Segundo Gilmar, o acesso completo às mensagens de Vorcaro vai permitir uma "deliberação mais completa e adequada" na sessão prevista para a próxima terça feira. Isso porque, na visão do decano, os dados vão permitir que os ministros analisem integralmente o conteúdo, "não de excertos ou de sínteses parciais".
O ministro do STF pede ainda que, caso os dados não sejam fornecidos pelo gabinete de Mendonça, seja requisitado, à Polícia Federal e com urgência, o fornecimento das cópias do celular de Vorcaro.
Segundo Mendonça, o aparelho apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero está sob custódia da corporação.