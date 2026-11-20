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Política Gilson diz que será candidato avulso à presidência da Câmara Segundo o deputado federal eleito Gilson Machado Neto (Podemos), a intenção é representar setores da direita que não se sentem contemplados pela possível reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB)

O deputado federal eleito Gilson Machado Neto (Podemos) confirmou, em entrevista à Folha de Pernambuco, que colocou seu nome à disposição do partido para disputar, de forma avulsa, à presidência da Câmara dos Deputados. O parlamentar afirmou que pretende conversar, ainda esta semana, no Recife, com a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, antes de decidir sobre o lançamento oficial da candidatura.

Segundo ele, a intenção é representar setores da direita que não se sentem contemplados pela possível reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB). “Eu sei da necessidade de que o Congresso seja independente. Conversei também com todos os conservadores e o anseio é muito grande de uma candidatura que represente o bolsonarismo, o conservadorismo e o liberalismo”, declarou.

Gilson fez críticas à atuação de Hugo Motta e condicionou qualquer possibilidade de apoio ao atual presidente da Câmara à votação de uma proposta de anistia que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o deputado eleito, Motta não cumpriu compromissos assumidos com parlamentares de direita durante a eleição para o comando da Casa. “Eu jamais votaria em Hugo Motta se ele não pautasse a liberdade de Bolsonaro ainda nesse mandato que aí está”, afirmou. O parlamentar revelou ainda que tratou pessoalmente do assunto com Motta, mas não recebeu uma resposta definitiva.

Apesar de reconhecer que Renata Abreu já assumiu compromisso com a reeleição de Hugo Motta, Gilson acredita que terá liberdade para construir uma candidatura independente dentro do Podemos. “Quando me trouxe para o partido, ela me deu liberdade total de eu ser o que eu quisesse dentro do partido”, disse. O deputado também defendeu que outras legendas apresentem candidatos próprios à presidência da Câmara, como forma de ampliar a disputa. Questionado sobre quantos votos conseguiria reunir, evitou apresentar números. “Eu vou ter o meu voto e o voto de quem tem a consciência de quem não se vende. De quem não tem a palavra curva, tem a palavra reta”, declarou.

Entre as propostas que pretende defender caso seja eleito presidente da Câmara, Gilson destacou a criação de um órgão formado por parlamentares para julgar deputados e senadores, medida que, segundo ele, garantiria maior independência do Congresso em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Primeira proposta é que quem julgue deputado e senador sejam deputados e senadores. Criar o conselho para julgar deputado e senador”, afirmou.

Outra prioridade apresentada pelo parlamentar é a retomada da discussão sobre o voto auditável. Para ele, a medida contribuiria para reduzir questionamentos sobre os resultados eleitorais. “Eu não estou dizendo que a eleição foi tomada, não. Estou dizendo que, para o bem do Brasil, era justamente você ter um voto auditável”, ressaltou.

Ao final da entrevista, Gilson reafirmou que pretende manter sua atuação alinhada ao eleitorado conservador e que não abrirá mão de suas posições políticas em troca de acordos para a eleição da Mesa Diretora. O deputado disse que pretende utilizar a tribuna da Câmara para defender suas pautas e cobrar mudanças no funcionamento das instituições.

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