Gilson Filho diz que será independente na relação com Governo Raquel
Eleito deputado estadual pelo Podemos, Gilson Machado Filho afirmou que exercerá um mandato independente na Alepe
Eleito deputado estadual pelo Podemos, Gilson Machado Filho afirmou que exercerá um mandato independente na Assembleia Legislativa de Pernambuco, sem alinhamento automático com o governo Raquel Lyra (PSD). Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o parlamentar eleito descartou integrar a base governista, mas sinalizou disposição para apoiar iniciativas do Executivo que considere positivas para o Estado. “Vai ser um mandato 100% independente. Estou lá para contribuir. Já falei com a governadora, com a vice-governadora. O que elas tiverem de bom para Pernambuco, eu serei um parceiro do governo do Estado”, declarou.
Sobre a eleição da Mesa Diretora da Alepe, marcada para 1º de fevereiro, Gilson evitou antecipar apoio a qualquer candidatura. Entre os nomes mencionados pelo deputado estão Antônio Moraes, Joãozinho Tenório, Aglaílson Victor e Gustavo Gouveia. Segundo ele, ainda não houve conversas com os possíveis concorrentes à presidência da Casa. Apesar de o processo de votação ser secreto, o parlamentar garantiu que tornará pública sua escolha. “Vou conversar ainda, ver o que é mais coerente. Apesar do voto ser secreto na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, eu vou declarar o voto público”, assegurou.
No cenário nacional, Gilson Machado Filho comentou a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial contra Lula (PT). O deputado eleito reconheceu que o resultado contrariou as expectativas de seu grupo político e classificou o revés como difícil para a direita pernambucana. Embora tenha afirmado que o resultado das urnas deve ser respeitado, ele questionou as decisões tomadas durante o processo eleitoral e acusou o Governo Federal de utilizar a máquina pública em benefício da candidatura petista. “Foi uma derrota muito dura, principalmente para mim e para o meu pai aqui no Estado de Pernambuco, porque nós estávamos muito confiantes na vitória”, afirmou.
Ao avaliar o desempenho da direita nas eleições para o Senado em Pernambuco, Gilson considerou improvável que uma eventual união entre Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) tivesse alterado o resultado. Na avaliação dele, a força eleitoral de Lula no Estado favoreceu os candidatos apoiados pelo presidente, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT). No plano nacional, Gilson apontou a eleição de Rogério Marinho para a presidência do Senado como uma das principais expectativas da oposição.
Para o mandato, Gilson pretende priorizar o combate ao crime organizado, a ampliação do saneamento básico e a melhoria do abastecimento de água. Ele também confirmou que atuará em conjunto com o pai, Gilson Machado Neto (Podemos), eleito deputado federal, na tentativa de fortalecer e reorganizar a direita pernambucana. A estratégia inclui a construção de alianças para as eleições municipais de 2028, com o objetivo de reduzir a fragmentação do campo conservador no Estado.