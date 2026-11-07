Gilson Filho diz que será independente na relação com Governo Raquel

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Eleito deputado estadual pelo Podemos, Gilson Machado Filho afirmou que exercerá um mandato independente na Assembleia Legislativa de Pernambuco, sem alinhamento automático com o governo Raquel Lyra (PSD). Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o parlamentar eleito descartou integrar a base governista, mas sinalizou disposição para apoiar iniciativas do Executivo que considere positivas para o Estado. “Vai ser um mandato 100% independente. Estou lá para contribuir. Já falei com a governadora, com a vice-governadora. O que elas tiverem de bom para Pernambuco, eu serei um parceiro do governo do Estado”, declarou.

Sobre a eleição da Mesa Diretora da Alepe, marcada para 1º de fevereiro, Gilson evitou antecipar apoio a qualquer candidatura. Entre os nomes mencionados pelo deputado estão Antônio Moraes, Joãozinho Tenório, Aglaílson Victor e Gustavo Gouveia. Segundo ele, ainda não houve conversas com os possíveis concorrentes à presidência da Casa. Apesar de o processo de votação ser secreto, o parlamentar garantiu que tornará pública sua escolha. “Vou conversar ainda, ver o que é mais coerente. Apesar do voto ser secreto na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, eu vou declarar o voto público”, assegurou.

No cenário nacional, Gilson Machado Filho comentou a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial contra Lula (PT). O deputado eleito reconheceu que o resultado contrariou as expectativas de seu grupo político e classificou o revés como difícil para a direita pernambucana. Embora tenha afirmado que o resultado das urnas deve ser respeitado, ele questionou as decisões tomadas durante o processo eleitoral e acusou o Governo Federal de utilizar a máquina pública em benefício da candidatura petista. “Foi uma derrota muito dura, principalmente para mim e para o meu pai aqui no Estado de Pernambuco, porque nós estávamos muito confiantes na vitória”, afirmou.

Ao avaliar o desempenho da direita nas eleições para o Senado em Pernambuco, Gilson considerou improvável que uma eventual união entre Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) tivesse alterado o resultado. Na avaliação dele, a força eleitoral de Lula no Estado favoreceu os candidatos apoiados pelo presidente, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT). No plano nacional, Gilson apontou a eleição de Rogério Marinho para a presidência do Senado como uma das principais expectativas da oposição.

Para o mandato, Gilson pretende priorizar o combate ao crime organizado, a ampliação do saneamento básico e a melhoria do abastecimento de água. Ele também confirmou que atuará em conjunto com o pai, Gilson Machado Neto (Podemos), eleito deputado federal, na tentativa de fortalecer e reorganizar a direita pernambucana. A estratégia inclui a construção de alianças para as eleições municipais de 2028, com o objetivo de reduzir a fragmentação do campo conservador no Estado.

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