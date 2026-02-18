Qua, 18 de Fevereiro

ELEIÇÕES 2026

Gilson Machado divulga adesivos pró-Flávio no Carnaval e critica homenagem a Lula

No adesivo, lê-se "Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", ao lado de uma imagem do pré-candidato beijando a cabeça do seu pai, Jair Bolsonaro

Gilson Machado divulga adesivos pró-Flávio no carnavalGilson Machado divulga adesivos pró-Flávio no carnaval - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais no domingo, 15, um vídeo em que aparece distribuindo adesivos em referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Palácio do Planalto neste ano.

Na gravação, Machado cola o material na motocicleta de um apoiador. No adesivo, lê-se "Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", ao lado de uma imagem do senador beijando a cabeça do ex-presidente.

Ao divulgar o vídeo, o ex-ministro escreveu: "Onde ando sempre me pedem adesivos de @flaviobolsonaro". "Fizeram fila para adesivar. Enquanto Lula pula nos blocos, eu faço o meu trabalho de formiguinha", afirmou em publicação na rede social X.

A publicação ocorreu na mesma noite em que a escola de samba Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A apresentação provocou reação de parlamentares da oposição, que acusam a agremiação de promover campanha antecipada. A avaliação no grupo é de que a associação direta entre o desfile e a figura do presidente extrapola o caráter cultural do evento.

