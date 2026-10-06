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Política Gilson Machado no podcast desta terça-feira (6) O ex-ministro do Turismo da era Bolsonaro e agora deputado federal eleito será o entrevistado da semana no "Direto de Brasília, apresentado pelo jornalista Magno Martins

No podcast "Direto de Brasília" desta terça-feira (6), parceria deste blog com a Folha de Pernambuco, a temática será a reinserção do bolsonarismo no mapa político-eleitoral do País, com a votação surpreendente do candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro, e a enxurrada de senadores e deputados eleitos no pleito de ontem. Convidamos o ex-ministro do Turismo da era Bolsonaro, o agora deputado federal Gilson Machado Neto (Podemos), o sétimo mais votado em Pernambuco, alcançando a marca de 156.754 votos.

Além da expressiva votação, Gilson elegeu o filho, Gilson Filho, deputado estadual pelo Podemos, também superando a casa dos 100 mil votos – exatos 132.322 votos, o segundo mais votado entre os 49 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. No podcast, o ex-ministro mais fiel de Bolsonaro vai falar sobre o resultado da eleição, sua expectativa em relação ao segundo turno entre Lula (PT) e Flávio, confronto marcado para o próximo dia 25.

Gilson vai falar ainda da possibilidade do novo Senado, formado por maioria expressiva de representantes da direita, do conservadorismo e do bolsonarismo retomar a pauta do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e da liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso Flávio venha a vencer Lula.

Além de deputado federal eleito, Gilson é empresário, veterinário e sanfoneiro fundador da banda de forró pernambucana de sucesso nacional Brucelose. Ele foi ministro do Turismo do Brasil entre 2020 e 2022, no governo Jair Bolsonaro. Também foi presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) por dois períodos: entre maio de 2019 e dezembro de 2020 e novamente entre novembro de 2022 e janeiro de 2023.

Na eleição de 2022, Gilson concorreu ao Senado por Pernambuco e obteve 1,3 milhão de votos. Em 2024, tentou a prefeitura do Recife e recebeu 14% de votos, ficando atrás do candidato reeleito João Campos (PSB).

Em parceria com a Folha de Pernambuco, o podcast "Direto de Brasília" vai ao ar nesta terça-feira (6), das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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