POLÍCIA FEDERAL Gilson Machado se reuniu com Bolsonaro em Natal na véspera de ser preso pela PF Nesta sexta-feira, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi detido por suspeita de obstrução de Justiça ao tentar obter um passaporte português para o e-ajudante de ordens Mauro Cid

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira na véspera de de ser preso pela Polícia Federal por suspeita de tentar atrapalhar as investigações sobre a trama golpista. Machado recepcionou a chegada de Bolsonaro no aeroporto de Natal (RN) e depois almoçou com ele e outros aliados.

O ex-ministro registrou o encontro em suas redes sociais. Nos vídeos, ele anuncia que Bolsonaro está "recuperado" e vai iniciar de novo a "rota 22" pelo Nordeste. --- É fundamental a receptividade que estamos tendo no Nordeste --- declarou ele.





Nesta sexta-feira, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi detido por suspeita de obstrução de Justiça ao tentar obter um passaporte português para o e-ajudante de ordens Mauro Cid.

A PF quer saber se Machado atuou para facilitar uma possível saída de Cid do país. Ao GLOBO, o ex-ministro admitiu ter procurado o Consulado de Portugal em Recife, em maio deste ano, por telefone, mas alegou que sua intenção era tratar de uma questão familiar. A medida foi interpretada pela PF como uma possível tentativa de atrapalhar o andamento da ação penal da trama golpista, já que Cid é um dos réus. A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com a investigação sobre o caso.

