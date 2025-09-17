A- A+

DEPUTADA Girão, Damares e Magno Malta embarcam para Itália para visitar Carla Zambelli no presídio em Roma Trio diz planejar encontro com parlamentares italianos

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) viajam à Itália nesta quarta-feira para visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa de sde julho em Roma. Segundo informações de Girão, a visita tem o objetivo de “prestar solidariedade” à parlamentar.

Zambelli está presa há quase dois meses no Complexo Penitenciário de Rebibbida, na capital italiana. Por decisão da Justiça local, ela seguirá em cárcere durante o processo de extradição — a deputada teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por motivo de fuga.

Ainda segundo a equipe do senador, a viagem será custeada com recursos próprios, sem custos para o Senado Federal. Os três também planejam encontros com "autoridades italianas", sem citar qualquer nome na nota.

Zambelli está presa desde o dia 29 de julho. Ela foi detida na Itália após ser incluída na lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), o que a tornou procurada em 196 países.

A prisão da parlamentar havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após ela ser condenada a uma pena de dez anos de reclusão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

* Estagiária sob supervisão de Cibelle Brito

