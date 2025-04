A- A+

BRASIL Glauber Braga dorme no chão da Câmara após prometer greve de fome Deputado está no plenário onde foi aprovado o pedido pela sua cassação

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) dormiu no chão de um dos plenários de comissões da Câmara dos Deputados após prometer greve de fome. Ele também disse que não deixaria o espaço do Congresso Nacional até o fim do seu processo que pode culminar com sua cassação.

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira parecer pela perda do mandato do deputado. Glauber chutou um militante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril de 2024, em meio a uma discussão.





O deputado do PSOL disse que utilizará todos os recursos disponíveis para questionar o processo, seja por vias legislativas ou judicialmente. O deputado pode recorrer para que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) também analise o parecer, antes de ir a plenário.

