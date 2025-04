Glauber Braga dorme no plenário da Câmara e diz ter perdido dois quilos em protesto

A- A+

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) permanece no plenário da Câmara dos Deputados neste sábado, 12, onde promete passar o fim de semana em protesto contra o processo que pode resultar na cassação de seu mandato. Após a decisão do Conselho de Ética, que aprovou o pedido de cassação na última quarta-feira, 9, o parlamentar anunciou que só deixará o local após o fim do processo e seguirá em greve de fome.



Braga afirmou estar sem se alimentar há três dias e seis horas. Ele tem dormido no chão do plenário 5 da Câmara, o mesmo onde foi julgado, e diz que desde o início da greve, já perdeu dois quilos. Ele chegou a fazer exames de sangue e de urina, e tem consumido soro fisiológico a pedido da equipe médica. Segundo a assessoria do parlamentar, as coletas de sangue apontam que ele está bem de saúde, e o resultado do exame de urina será divulgado na próxima semana.



"Tô em greve de fome há 3 dias e 6 horas. Sigo aqui dormindo no mesmo plenário do Conselho de Ética que recomendou a minha cassação. O meu ato é um grito de denúncia. Arthur Lira tem muito poder e grana mas ele não pode tudo. O orçamento secreto não pode comprar a minha cabeça!", escreveu Braga em seu perfil no X, na manhã deste sábado.





O processo contra Glauber foi aberto em 2024, após ele expulsar, aos chutes, o influenciador Gabriel Costenaro, do Movimento Brasil Livre (MBL), das dependências da Câmara. O episódio ocorreu em 16 de abril, após Costenaro fazer insinuações sobre a ex-prefeita de Nova Friburgo, Saudade Braga, mãe do deputado, que na época estava doente. Ela morreu 22 dias depois.



O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é o principal alvo das críticas do psolista. Glauber alega que a tramitação do processo foi conduzida nos bastidores com apoio de Lira.

