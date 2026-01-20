A- A+

Eleições 2026 Gleisi aceita pedido de Lula para disputar o Senado pelo Paraná, dizem aliados Ministra já pretendia deixar a pasta para concorrer à Câmara dos Deputados, uma eleição vista como mais certeira pela maior quantidade de cadeiras em disputa

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, aceitou o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar o Senado pelo Paraná, segundo aliados ouvidos pelo Globo nesta terça-feira. Procurada, a assessoria da ministra não se manifestou.

A reunião com Lula ocorreu na quarta-feira passada. Aliados afirmam que Gleisi aceitou o desafio no mesmo dia e "estaria animada" com a possibilidade de disputar o Senado. Ela já pretendia deixar a pasta para concorrer à Câmara dos Deputados, uma eleição vista como mais certeira pela maior quantidade de cadeiras em jogo.

A avaliação no PT é que uma chapa com Requião Filho (PDT) ao governo estadual e Gleisi ao Senado "passa a ser muito competitiva" e deixa o governador e possível adversário de Lula pelo Planalto Ratinho Júnior (PSD) “ocupado” com as eleições estaduais no Paraná.

No mês passado, representantes do diretório estadual do PT no Paraná anunciaram o apoio à candidatura do deputado estadual Requião Filho para a construção de uma aliança contra o senador Sergio Moro (União), que está na liderança das pesquisas, e Ratinho Júnior, que deverá indicar um sucessor.

A costura também inclui o presidente da Itaipu Binacional, Enio Verri (PT), aliado da ministra Gleisi Hoffmann. Ele chegou a ser cotado internamente para concorrer tanto ao governo do estado quanto ao Senado, mas deve disputar a Câmara em outubro.

Veja também