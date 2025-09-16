A- A+

Câmara dos Deputados Gleisi aciona ministros do Centrão e discute reação para evitar votação de urgência da anistia Em 8 de setembro, a ministra já tinha pedido aos colegas de Esplanada que atuassem para desarmar a pressão pelo texto da anistia

O ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reúne com ministros do Centrão no Palácio do Planalto nesta terça-feira para discutir estratégias para travar o avanço do projeto de anistia na Câmara. A estratégia é derrubar no voto no plenário.

O encontro ocorre após o anúncio feito pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) aos líderes da Câmara de que pautará a urgência do projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro na quarta-feira.

Gleisi já tinha marcado esse encontro na segunda-feira. Trata-se de uma segunda rodada de conversas com ministros do PSD, MDB, União Brasil e PP.

— O governo é contra a anistia. Além de imoral é inconstitucional. Nem terminou o julgamento e já há pressão para pautar. Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência — afirmou a ministra.

Em 8 de setembro, Gleisi já pedido aos colegas de Esplanada que atuassem para desarmar a pressão pelo texto que anistia envolvidos no 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesse primeiro encontro, os ministros também receberam a orientação de conversar com os líderes e ajudar no processo de convencimento para que eles desistam de pautar a anistia.

Frente ao novo cenário e a promessa de votação na quarta-feira, Gleisi e os ministros discutem novas estratégias.

Gleisi tem reforçado aos colegas de Esplanada a necessidade de o governo disputar a prioridade da pauta. A ministra cita que projetos como isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo e a PEC da Segurança são projetos de interesse do país e que os ministros precisam atuar de forma coletiva por ela também no Congresso.

