Gleisi admite debater redução de pena a envolvidos do 8 de janeiro

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, indicou nesta quinta-feira que o governo pode discutir a redução de pena aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023, desde que os líderes da tentativa de golpe não sejam perdoados.

— Está faltando esclarecimento sobre isso (projeto da anistia) e de fato falar sobre anistia, redução de pena em relação a algumas pessoas do 8 janeiro. É defensável, do ponto de vista de parlamentares que estão ali, talvez a gente possa fazer essa discussão no Congresso — disse Gleisi: — O que não pode é anistiar quem tentou o golpe no país.