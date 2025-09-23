Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ISENÇÃO

Gleisi afirma que Lira vai apresentar relatório do IR hoje no colégio de líderes

A declaração dela ocorreu após um encontro com o presidente da Câmara

Reportar Erro
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi HoffmannA ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 23, que o deputado Arthur Lira (PP-AL) vai apresentar o relatório do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR) ainda nesta terça-feira.

A declaração dela ocorreu após um encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em que ela classificou como "produtivo".

Segundo Gleisi, ela foi conversar com Motta para que projetos de interesse do governo sejam pautados.

Leia também

• Comissão do Senado adia votação de projeto de Renan que amplia isenção do IR após pedido de vista

• Haddad: isenção do IR até R$ 5 mil deve ser sancionada em outubro

• Lira prevê "debate muito intenso" sobre isenção do IR e diz que governo deve estar preparado

Ela disse também que pediu ao presidente da Câmara para conversar com o relator do licenciamento ambiental para levantar a urgência do tema.

Segundo a ministra, isso é possível ao depender do texto que tiver preferência.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter