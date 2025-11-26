Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ISENÇÃO DO IR

Gleisi: ausência de Motta e Alcolumbre em nada ofusca importante construção e apoio ao PL do IR

Ministra agradeceu aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela aprovação do projeto

Reportar Erro
A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi HoffmannA ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, agradeceu, nesta quarta-feira, 26, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela aprovação da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Ambos estão em atrito com o Executivo e faltaram a cerimônia de sanção da lei no Palácio do Planalto.

"Quero agradecer cada deputado, deputada, senador e senadora, agradecer aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre. A ausência dos presidentes nada frustra a importante construção e apoio que deram a esse projeto", afirmou em seu discurso.

Segundo ela, não seria possível aprovar o projeto sem a cooperação com o Legislativo.

Leia também

• Motta e Alcolumbre ignoram convite para cerimônia de sanção de Lula à isenção do IR

• Lula sanciona hoje lei que amplia isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

• Gleisi defende decisão de Moraes que prendeu Bolsonaro

Em sua fala, ela elogiou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ter cumprido sua promessa de campanha em relação ao IR e afirmou que o petista vai entrar para a história como o presidente que mais isentou impostos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter