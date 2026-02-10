A- A+

Carnaval Gleisi canta samba-enredo em homenagem a Lula durante evento do PT na Câmara Presidente será homenageado em desfile de escola de samba na Sapucaí

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aproveitou seu discurso durante um evento do PT nesta terça-feira (10) para cantar um samba-enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula Silva.

– Vamos aproveitar esse Carnaval, para a gente também brincar, se divertir. Vamos curtir o samba-enredo do presidente Lula, o samba que homenageia ele, que é lindo, é muito lindo esse samba-enredo, conta a vida do Lula – disse a ministra no plenário da Câmara dos Deputados, para em seguida cantar: – Quanto custa a fome? Quanto importa a vida. Nosso sobrenome é Brasil da Silva.

– É isso que a gente tem que fazer mesmo. É cantar com alegria esse samba-enredo. Comemorar com alegria esse Carnaval. Sem falsos mitos e sem anistia – completou a ministra.

O evento do partido aconteceu durante uma sessão solene da Câmara para comemorar os 46 anos da sigla. Parlamentares e o presidente do PT, Edinho Silva, também participaram.

A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, irá fazer uma homenagem a Lula no carnaval deste ano. Estreante no Grupo Especial, a agremiação desfila com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

O enredo percorre a trajetória do petista desde a infância em Garanhuns (PE), passando pela migração para São Paulo, a atuação como metalúrgico e líder sindical, até os mandatos como presidente da República.

