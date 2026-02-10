Ter, 10 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça10/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Carnaval

Gleisi canta samba-enredo em homenagem a Lula durante evento do PT na Câmara

Presidente será homenageado em desfile de escola de samba na Sapucaí

Reportar Erro
Gleisi Hoffmann, ministra das Relações InstitucionaisGleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais - Foto: Cadu Gomes/VPR

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, aproveitou seu discurso durante um evento do PT nesta terça-feira (10) para cantar um samba-enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula Silva.

– Vamos aproveitar esse Carnaval, para a gente também brincar, se divertir. Vamos curtir o samba-enredo do presidente Lula, o samba que homenageia ele, que é lindo, é muito lindo esse samba-enredo, conta a vida do Lula – disse a ministra no plenário da Câmara dos Deputados, para em seguida cantar: – Quanto custa a fome? Quanto importa a vida. Nosso sobrenome é Brasil da Silva.

– É isso que a gente tem que fazer mesmo. É cantar com alegria esse samba-enredo. Comemorar com alegria esse Carnaval. Sem falsos mitos e sem anistia – completou a ministra.

O evento do partido aconteceu durante uma sessão solene da Câmara para comemorar os 46 anos da sigla. Parlamentares e o presidente do PT, Edinho Silva, também participaram.

Leia também

• Calheiros diz que Lula tratou de vice do MDB em chapa à reeleição durante conversa com senadores

• É preciso fazer o debate da escala 6x1 com rapidez, diz Gleisi Hoffmann

• Governo deve enviar indicação de Messias ao STF 'possivelmente' após o carnaval, diz Gleisi

A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, irá fazer uma homenagem a Lula no carnaval deste ano. Estreante no Grupo Especial, a agremiação desfila com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

O enredo percorre a trajetória do petista desde a infância em Garanhuns (PE), passando pela migração para São Paulo, a atuação como metalúrgico e líder sindical, até os mandatos como presidente da República.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter