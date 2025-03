A- A+

Justiça Gleisi celebra decisão do Supremo e diz que réus tiveram "amplo direito de defesa" Ministra não citou nome do ex-presidente Jair Bolsonaro em postagem nas redes sociais

Sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, saudou nas redes sociais a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de tornar réus os líderes da tentativa de golpe no período da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023.

“Hoje a Justiça falou e tornou réus, por unanimidade da Turma do STF, os comandantes da tentativa de golpe contra a democracia no Brasil. É muito significativo que esta decisão tenha sido tomada à luz dos fatos apresentados na denúncia da PGR, no curso do devido processo legal, com garantia ampla do direito de defesa aos acusados. Tudo transcorrido no estado democrático de direito que os réus tentaram abolir”, escreveu Gleisi.

O núcleo de ministros mais próximo de Lula orientou as demais áreas do governo a não comentar publicamente a análise denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF.

Por se tratar de decisão que cabe estritamente à Justiça, não cabe ao governo ter um posicionamento, avalia o Planalto.

Desde terça-feira, havia a expectativa de que apenas Gleisi, que chefia a articulação política de Lula, fosse a público falar sobre o tema.

Veja também