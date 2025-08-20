Qua, 20 de Agosto

GOVERNO LULA

Gleisi chama líderes da base para reunião de emergência no Planalto após derrota na CPI do INSS

Com parlamentares, ministra quer analisar o que levou à derrota, que pegou Planalto de surpresa

Gleisi HoffmannGleisi Hoffmann - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou os líderes da base para uma reunião no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira (20) após governo sofrer derrota logo na instalação da CPI do INSS. O colegiado elegeu opositores a Lula para a presidência e a relatoria da comissão, os dois postos mais importantes

O objetivo da conversa é analisar o que levou a derrota, que pegou Planalto de surpresa, e recalcular os próximos passos. Logo após a eleição do comando da CPI, governistas creditaram o resultado à ausência de parlamentares do MDB, de quem o governo contabilizava votos para que não houvesse a derrota.

— Isto está longe de ser uma tragédia para o governo, queremos investigação. Temos uma circunstância regimental. Os três primeiros suplentes são do PL, que ascenderam e fizeram a diferença. Não contávamos que o deputado Rafael Britto, do MDB, estaria fora do Brasil. Foi uma questão de regimento. Esta situação será contornada — disse o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AC).

A instalação da CPI do INSS ocorreu como uma reviravolta negativa para o governo. O senador Carlos Viana (Podemos-MG), de oposição, foi eleito com 17 votos, contra 13 dados a Omar Aziz (PSD-AM), que era considerado favorito e contava com o apoio de Lula e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O presidente indicou um relator de oposição, que será o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). O nome apoiado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), era o do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Enquanto a eleição do comando da CPI ocorria no Congresso, Gleisi estava no Palácio da Alvorada com o presidente Lula pela manhã, para outra agenda. Ao sair da residência oficial da Presidência da República e conversar sobre a derrota com o presidente, Gleisi retornou ao Palácio do Planalto e convocou os líderes da base.

Ainda nesta quarta-feira, está prevista a ida de Gleisi e do vice-presidente Geraldo Alckmin ao Congresso nacional para entrega do pacote de medidas do governo para compensar o tarifaço dos Estados Unidos a importação de produtos brasileiros.

