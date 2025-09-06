A- A+

crítica Gleisi chama Tarcísio de "candidato fantoche" e diz que seu programa é indultar Bolsonaro Petista critica defesa do governador por privatizações e diz que apenas o Estado pode reduzir desigualdade

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou neste sábado o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem chamou de “candidato fantoche”.

Em publicação nas redes sociais, Gleisi acusou o aliado de Jair Bolsonaro de defender um projeto de governo que teria como prioridades conceder indulto ao ex-presidente e ampliar a desigualdade no país.

“Tarcísio anunciou ontem que, depois de indultar Bolsonaro, se fosse presidente iria aumentar a desigualdade social no país. É isso que vai acontecer se o mercado substituir o estado, como ele defendeu horas depois do leilão do Túnel Santos-Guarujá”, escreveu a ministra.

A declaração foi feita um dia após Tarcísio afirmar que é o mercado, e não o Estado, que deve liderar a redução de desigualdades.

O governador defendeu a iniciativa privada como “força motriz” da economia.

— A gente acredita que é o mercado que vai proporcionar a redução das desigualdades, que vai proporcionar a explosão de investimento que a gente precisa. O Estado, em si, não daria conta de fazer isso — disse Tarcísio.

Gleisi rebateu destacando que a obra do túnel — apontada pelo próprio governador como símbolo de sua gestão — só será possível porque conta com mais de R$ 5 bilhões de recursos públicos, equivalentes a 85% do total.

Ela lembrou ainda que o Porto de Santos não foi privatizado, como Tarcísio defendia, e que essa decisão foi fundamental para viabilizar o projeto.

A petista reforçou que, na sua avaliação, apenas o Estado “governado democraticamente” é capaz de reduzir desigualdades.

Ela afirmou que a lógica de mercado é o “lucro e a concentração de renda ao custo da injustiça social”, o que, de acordo com ela, teria levado o Brasil de volta ao mapa da fome durante o governo Bolsonaro.

“Foi o que Bolsonaro e Guedes fizeram, levando o Brasil de novo para o Mapa da Fome, e que Tarcísio, o candidato fantoche, pensa em repetir. Indultar Bolsonaro e aumentar a desigualdade é seu programa de governo. Mas não é o programa do país”, conclui Gleisi em seu post.

