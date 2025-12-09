A- A+

dosimetria Gleisi classifica dosimetria como "retrocesso" e diz que projeto contraria decisão do STF Ministra afirmou ainda que proposta fragiliza legislação que protege a democracia

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nas redes sociais a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de colocar em votação o projeto de lei da dosimetria e disse que o governo se posicionará contra a proposta.

"O governo encaminhará voto contra o projeto de lei que reduz as penas aplicadas pelo STF aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, que culminou na invasão e depredação da praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. É muito grave este retrocesso na sequência de um julgamento histórico, que pela primeira vez condenou os chefes de um atentado contra a democracia, incluindo um ex-presidende e oficiais generais", afirmou.

A ministra ainda falou em fragilização da legislação que protege a democracia.

"O projeto contraria uma decisão em que o STF e o Brasil mostraram independência e soberania, além de fragilizar a legislação que protege a democracia contra tentativas futuras de golpe. O mesmo texto que propõe endurecer a progressão de pena para uma série de crimes concede um benefício para criminosos políticos já condenados. Um arranjo político não pode fragilizar uma legislação tão importante para a democracia e o país."

