Gleisi cobra "agradecimento" de Castro, Zema, Caiado e Leite a Lula por pagamento de dívidas

A- A+

Responsável pela articulação política do governo, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, cobrou agradecimento dos governadores do Rio de Janeiro (Cláudio Castro), de Minas Gerais (Romeu Zema), do Rio Grande do Sul (Eduardo Leite) e de Goiás (Ronaldo Caiado) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelas dívidas estaduais pagas pelo governo federal.

Em publicação no X nesta terça-feira, Hoffmann, que foi empossada na semana passada na SRI, citou um relatório do Tesouro Nacional que aponta que a União pagou, em fevereiro, R$ 1,3 bilhão de dívidas dos quatro estados.





"E ninguém ouviu, da parte dos governadores desses quatro grandes estados, uma palavra de agradecimento ao presidente @LulaOficial nem de esclarecimento à população", escreveu a ministra.

Relatório do Tesouro mostra que a União pagou, em fevereiro, R$ 854 milhões de dívidas que não foram honradas pelo governo de Minas Gerais, R$ 320 milhões do governo do Rio, R$ 76 milhões de Goiás e R$ 73 milhões do Rio Grande do Sul. E ninguém ouviu, da parte dos governadores… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 18, 2025

Os quatro são governadores de oposição, sendo que Caiado e Leite são cotados para disputar a Presidência contra o próprio Lula, caso ele seja candidato em 2026.

Segundo o relatório, do total da dívida, R$ 854 milhões são de Minas, R$ 320 milhões do Rio, R$ 76 milhões de Goiás e R$ 73 milhões do Rio Grande do Sul.

"Eles estão entre os que mais atacam o presidente, fazendo oposição sistemática a quem os socorre na hora mais difícil", completou Hoffmann.

Veja também