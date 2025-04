A- A+

Política Gleisi defende permanência de Lupi no governo e diz que Lula vai indicar novo presidente do INSS Lupi tem a gestão questionada após a PF e a CGU descobrirem um esquema bilionário de desvios em aposentadorias e pensões

A ministra de Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, defendeu a permanência de Carlos Lupi à frente do Ministério da Previdência Social nesta quarta-feira, afirmando que não há investigação formal contra o pedetista. Ela também afirmou que o nome do novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não pelo ministro da Previdência.

Lupi tem a gestão questionada após a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) descobrirem um esquema bilionário de desvios em aposentadorias e pensões do INSS. Mais de dez entidades foram alvos de medidas judiciais e tiveram suspensos os acordos com o INSS, na semana passada. Após o episódio, Lula demitiu o então presidente da entidade, Alessandro Stefanutto.

— Não tem nada contra o Lupi no inquérito. O presidente é sempre muito cauteloso em relação à presunção de inocência. Então se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Ele está se defendendo, e obviamente se tiver alguma coisa que no futuro venha a envolvê-lo, nao só ele, como qualquer outro ministro, será afastado — disse Hoffmann em entrevista à Globonews nesta tarde.

Veja também