Gleisi diz que 1º turno mostra "reconstrução" e "vigor" do PT e promete articular por Boulos

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou neste domingo, 6, que o resultado do primeiro turno das eleições municipais mostrou um processo de "reconstrução" do PT e o "vigor" do partido. A petista ressaltou que a sigla elegeu mais prefeitos neste ano que em 2020 e comemorou a ida da legenda para quatro disputas de segundo turno em capitais.



A deputada federal prometeu articular para eleger Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo e disse considerar importante as reeleições dos aliados Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro, "na terra de (Jair) Bolsonaro", e de João Campos (PSB) em Recife (PE), com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"O PT mostrou seu vigor, sua vitalidade, a vontade de participar do processo democrático e esse momento tão bonito que são as eleições", declarou Gleisi, em transmissão do canal do partido do Youtube, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar os resultados das disputas no País.



Gleisi disse que, na visão dela, o balanço da eleição é positivo para o PT. A dirigente do partido de Lula afirmou que a legenda já avaliava que se sairia melhor em 2024 do que nas disputas municipais de quatro anos atrás.

O partido elegeu mais de 200 prefeitos no primeiro turno deste ano. Em 2020, foram 183 no total, já contabilizando o segundo turno. Atualmente, contudo, a sigla comanda 265 municípios.



"A eleição de 2016 foi difícil, a de 2020 foi difícil e, agora, a de 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local, o que é muito importante", disse. "Vamos eleger mais prefeitos do que fizemos em 2020. Vamos participar de várias cidades no segundo turno", emendou.



A presidente do PT ressaltou que o partido disputará o segundo turno em Porto Alegre (RS), com Maria do Rosário, em Natal (RN), com Natália Bonavides, em Cuiabá (MT), com Lúdio Cabral, e em Fortaleza (CE), com Evandro Leitão. "Em 2020, disputamos apenas duas capitais (no segundo turno)."



"É um balanço da recuperação do PT, porque desde 2016 viemos sofrendo perseguição, seja com aquele impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma (Rousseff), seja das prisões da Lava Jato, a prisão injusta e ilegal do presidente Lula. A gente vem recuperando terreno", disse Gleisi.



Para a petista, as eleições em São Paulo, no Rio e em Recife também tiveram saldo positivo para o PT.



"Não posso deixar de falar de São Paulo, da importância que tem o Boulos ir para o segundo turno em São Paulo, mostrando a resiliência, a resistência das forças de esquerda, do campo progressista e democrático na maior cidade do País", declarou.



"A partir de segunda-feira, é uma outra eleição. Vamos estar articulando com as forças políticas, com a nossa militância, com os movimentos sociais para fazer de Boulos o prefeito da cidade de São Paulo. O PT já administrou São Paulo e queremos voltar a administrar em parceria com um grande aliado, que é o PSOL", prometeu Gleisi.



Ela também destacou o apoio de Lula à reeleição de Eduardo Paes, no Rio, e de João Campos, em Recife. A petista fez questão de destacar que Paes se reelegeu em primeiro turno na "terra" e no "berço político" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"Bolsonaro, que escolheu seu candidato, (Alexandre) Ramagem, que foi seu chefe da arapongagem, não conseguiu levá-lo para o segundo turno. E Eduardo Paes, que esteve nesse campo democrático, com apoio do presidente Lula, ganha a eleição no primeiro turno", disse, em referência às investigações sobre supostos monitoramentos ilegais de autoridades pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que no governo Bolsonaro era comandada por Ramagem.



"Além da (importância da) vitória também de João Campos no Recife", emendou Gleisi.

