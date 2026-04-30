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STF Gleisi diz que derrota de Messias 'abre oportunidade' para indicar mulher para o STF Ex-ministra também reclamou de traições

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), ex-ministra das Relações Institucionais, disse nesta quinta-feira que há “uma oportunidade” para debater a indicação de uma mulher para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal. Em uma derrota histórica do governo no Senado, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, teve seu nome rejeitado para a Corte.

– Abre uma oportunidade para a gente fazer esse debate, essa discussão – disse Gleisi.

Hoje o Supremo tem apenas Carmen Lúcia como ministra, os outros nove integrantes são homens. Até 2023 a Corte também tinha Rosa Weber como representante. Weber foi sucedida por Flávio Dino.

Parlamentares da oposição dizem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se comprometeu a não pautar nenhuma indicação nova para o STF antes das eleições. A ideia seria dar a prerrogativa do preenchimento do cargo para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), caso eventualmente ele vença a disputa presidencial.

Por outro lado, a base de Lula deseja que seja reeditada a campanha “Congresso Inimigo do Povo” para pressionar o presidente do Senado. Dentro dessa estratégia, a indicação de uma mulher reforçaria a pressão popular para que o nome fosse analisado antes das eleições.

Gleisi também reclamou de traições dentro da base do governo na votação que derrotou Messias.

– Foi traição que nós tivemos, não tem articulação que dê conta. (Traição) de quem disse que ia votar a favor e votou contra, mas como é secreto, vão procurar para ver.

As falas da deputada aconteceram logo após uma segunda derrota do governo nesta semana. O Congresso derrubou os vetos do presidente Luiz Inácio Lula à lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da trama golpista.

O Senado rejeitou um nome ao Supremo após 132 anos, impôs uma derrota histórica ao presidente Lula e barrou a indicação de Jorge Messias à Corte. O revés para o governo tensiona ainda mais a relação com o Congresso, a menos de seis meses da eleição.

Messias teve 34 votos a favor da indicação, sete a menos que o necessário. Foram 42 votos contrários.

Ele foi indicado por Lula para ocupar uma vaga na Corte há mais de cinco meses, mas enfrentou resistências da oposição e, principalmente, da cúpula do Senado, sobretudo de Alcolumbre.

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