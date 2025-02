Gleisi diz que exercício da política é caminho para "melhorar vida do povo"

A- A+

Anunciada como nova ministra das Relações Institucionais, a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu com o diálogo e o exercício da política.

"Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo. É com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas , como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na Diretoria de Itaipu e, atualmente, na presidência do PT".

Ela assumirá o cargo em 10 de março. Alexandre Padilha, atual ministro da SRI, toma posse no Ministério da Saúde no mesmo dia.

Em conversas com auxiliares nos últimos dias, Lula vinha demonstrando preferência pelo nome de Gleisi, que foi ministra da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff e coordenou a campanha à Presidência em 2022.



O presidente relembrou a interlocutores que Gleisi foi responsável por construir a aliança do pleito em que Lula derrotou Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição.

"Agradeço ao Partido dos Trabalhadores, dirigentes e militantes, pelo apoio que recebi nestes anos em que tive a honra de presidir o partido. Agradeço a confiança e o estímulo do presidente Lula neste novo desafio, na certeza de que vamos fazer o melhor pelo Brasil", declarou Gleisi.

