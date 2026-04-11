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Relações Institucionais

Gleisi diz que Guimarães fará na SRI articulação política com amplo respeito no Congresso

A chefia da SRI tem, entre as responsabilidades, coordenar a articulação política do governo com o Congresso Nacional e gerenciar a execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares

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Gleisi diz que Guimarães fará na SRI articulação política com amplo respeito no CongressoGleisi diz que Guimarães fará na SRI articulação política com amplo respeito no Congresso - Foto: Evaristo Sá / AFP

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do governo federal, afirmou na rede social X que o deputado José Guimarães (PT-CE) fará "uma articulação política com amplo respeito no Congresso", ao comentar a nomeação do parlamentar para chefiar a pasta.

"A indicação pelo presidente @LulaOficial do deputado José Guimarães para a SRI é o reconhecimento do seu grande trabalho na liderança do governo", escreveu Gleisi. "É a garantia de que teremos uma articulação política com amplo respeito no Congresso, capaz de fazer um diálogo à altura dos grandes desafios do País", continuou.

A ex-ministra acrescentou: "Parabéns, ministro Zé Guimarães! Conte sempre com nosso apoio para fazer o melhor pelo povo brasileiro".

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Mais cedo, Guimarães anunciou na rede social X que tomará posse como ministro na próxima terça-feira, 14. Desde o início da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guimarães ocupava a liderança do governo na Câmara dos Deputados

A chefia da SRI tem, entre as responsabilidades, coordenar a articulação política do governo com o Congresso Nacional e gerenciar a execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares.
 

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