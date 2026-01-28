A- A+

BRASIL Gleisi diz que Haddad deveria ser candidato: "Todos têm que vestir a camisa" Ministra vai deixar o cargo para disputar uma vaga ao Senado no Paraná

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta quarta-feira que o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, seja candidato nas eleições deste ano. A ministra ressaltou, porém, que isso depende de tratativas entre Haddad e o presidente Lula.

— Todos têm que entrar em campo, todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa. Eu defendo que todos os quadros nossos, inclusive o ministro (Fernando Haddad), sejam candidatos nesse processo eleitoral. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer essa disputa nos estados para a extrema-direita e precisamos instalar os nossos melhores cotos sobre encada e caiada — disse Gleisi ao ser questionada por jornalistas sobre o tema.

Gleisi ressaltou que vários ministros de Lula vão deixar seus cargos para disputar as eleições deste ano e disse que, apesar de ter inicialmente a intenção de concorrer à reeleição como deputada federal, aceitou um pedido de Lula para concorrer ao Senado no Paraná. A ministra deve disputar uma das duas vagas com nomes da direita, como o atual governador paranaense Ratinho Jr. (PSD) e o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo).





— A priori, eu seria candidata a deputada federal, porque também acho que temos que investir na nossa chapa e precisamos aumentar a nossa bancada. Mas, numa conversa com o presidente Lula, dentro dessa estratégia de que temos que fazer uma disputa efetiva, ele me chamou para ser candidata a senadora. Eu aceitei com muita alegria, já fui senadora pelo Brasil e eu acho que há chance da gente fazer um bom trabalho e uma boa campanha no Paraná — afirmou Gleisi.

Haddad deve deixar o cargo ainda em fevereiro, mas já disse publicamente que não tem a intenção de ser candidato e que preferiria atuar na campanha de Lula à reeleição.

— Eu tenho a intenção de colaborar com a campanha do presidente Lula, e disse isso a ele, que eu não pretendo ser candidato em 2026, mas quero dar uma contribuição para pensar o programa de governo, para pensar como estruturar a campanha dele — afirmou o ministro da Fazenda ao GLOBO no mês passado.

Haddad foi o candidato do PT ao governo de São Paulo em 2022 e obteve o melhor desempenho de um candidato petista na disputa. O atual ministro da Fazenda foi derrotado no segundo turno pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno por 55,34% a 44,66% dos votos válidos, uma diferença de 2,4 milhões de votos.

