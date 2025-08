Gleisi diz que protesto da oposição trava votações importantes no Congresso

A- A+

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira nas redes sociais que o protesto da oposição contra a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trava votações importantes, como a do aumento da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Afirmou ainda que o povo brasileiro não pode carregar nas costas o peso de Bolsonaro.

"O povo brasileiro não pode carregar nas costas o peso de Jair Bolsonaro. Primeiro, conspirou com um governo estrangeiro, fazendo o presidente dos EUA impor pesadas taxas às exportações brasileiras, comprometendo nossos empregos, empresas e a economia do Brasil em troca de pressão para sua anistia. Agora, seus apoiadores no Congresso Nacional, com o mesmo objetivo, impedem votações importantes para os trabalhadores e as famílias do Brasil: isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, PEC da Segurança, isenção da conta de luz pra quem consome até 80 kW, só para ficar em alguns exemplos. Este país tem Constituição, leis, poderes independentes e um povo altivo. Não pode ficar refém de Bolsonaro", postou.

Veja também