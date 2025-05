A- A+

Câmara dos Deputados Gleisi diz que 'respeita' posicionamento do PDT e minimiza saída da base: "Contamos com o partido" Ministra responsável pela articulação política evitou conflito com o partido

Responsável pela articulação política do governo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, evitou entrar em conflito com o PDT, após a decisão da bancada do partido na Câmara Federal de deixar a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Respeitamos o posicionamento da bancada e seguimos dialogando com o PDT, contando com o apoio do partido nas matérias de interesse do país — afirmou a ministra.

