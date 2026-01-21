A- A+

Eleições 2026 Gleisi Hoffmann diz ser pré-candidata ao Senado pelo Paraná Ministra da Secretaria das Relações Institucionais deverá deixar o cargo em abril

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, confirmou nesta quarta-feira (21), em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente do PT, Edinho Silva, que deixará o governo para se candidatar ao Senado pelo Paraná.

Responsável pela articulação política do governo Lula, Gleisi já foi senadora (entre 2011 e 2019). Atualmente, ela é deputada licenciada e está em seu segundo mandato na Câmara. Além dela, o PT vai lançar ao Senado ex-deputado federal e atual diretor-geral da Itaipu Binacional, Ênio Verri.

A ministra confirmou a pré-candidatura em um post no X (antigo Twitter) no qual aparece ao lado de Lula, Edinho e Verri. De acordo com seus assessores, ela deverá permanecer no cargo de ministra até a data-limite para se descompatibilizar da função a tempo de participar do pleito, em abril.

Em pesquisas eleitorais recentes sobre a disputa pelo Senado em seu estado, Glsisi aparece atrás do atual governador, Ratinho Jr. (PSD), e numericamente empatada com a apresentadora ultraconservadora Cristina Graeml (União), o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) e o deputado bolsonarista Filipe Barros (PL).

Veja também