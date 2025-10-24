A- A+

Governo Gleisi e Hugo Motta se reúnem com Republicanos e União Brasil para reorganizar cargos do governo Recomposição dos postos vem sendo feita dentro do critério de lealdade ao governo nas votações da Câmara

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e representantes do União Brasil e do Republicanos nesta quinta-feira para tratar da redistribuição de cargos no governo.

A recomposição dos postos vem sendo feita dentro do critério de lealdade ao governo nas votações da Câmara. As próximas reuniões programadas devem ser com lideranças do MDB, PSD e Podemos.

Após a derrota da Medida Provisória alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Palácio do Planalto promoveu uma série de mudanças em cargos indicados por deputados que votaram contra a MP.

O governo demitiu dezenas de indicados de deputados que votaram para derrubar a MP. A ideia é que agora eles sejam preenchidos após um diálogo do governo com Motta e os líderes partidários.

Os cargos em discussão são de direção em ministérios e estatais, mas não houve ainda uma definição direta de nomes nessas conversas, mas o estabelecimento do acordo. Na quarta-feira, Gleisi e Hugo Motta fizeram esse mesmo modelo de encontro com o PP. A ideia é que mais partidos sejam ouvidos para fechar um acordo sobre a reorganização da base e das indicações.

Gleisi vem repetindo aos líderes de que não dá para os deputados votarem contra o governo e terem cargos no mesmo governo. O governo também busca amarrar um compromisso das legendas para que o orçamento seja aprovado ainda neste ano e que outras iniciativas de interesse do governo, como os projetos que deverão

Veja também