Sex, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Governo

Gleisi e Hugo Motta se reúnem com Republicanos e União Brasil para reorganizar cargos do governo

Recomposição dos postos vem sendo feita dentro do critério de lealdade ao governo nas votações da Câmara

Reportar Erro
Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi HoffmannPresidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann - Foto: Gil Ferreira/SRI

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e representantes do União Brasil e do Republicanos nesta quinta-feira para tratar da redistribuição de cargos no governo.

A recomposição dos postos vem sendo feita dentro do critério de lealdade ao governo nas votações da Câmara. As próximas reuniões programadas devem ser com lideranças do MDB, PSD e Podemos.

Após a derrota da Medida Provisória alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Palácio do Planalto promoveu uma série de mudanças em cargos indicados por deputados que votaram contra a MP.

Leia também

• Motta: Governo vai apresentar saída para perda da MP; corte de renúncias fica mais para frente

• Gleisi e Motta se reúnem para reorganizar cargos do PP e tentar acordo sobre orçamento

• Gleisi: arquivamento de processo contra Eduardo Bolsonaro é 'vergonhoso' e estimula golpistas

O governo demitiu dezenas de indicados de deputados que votaram para derrubar a MP. A ideia é que agora eles sejam preenchidos após um diálogo do governo com Motta e os líderes partidários.

Os cargos em discussão são de direção em ministérios e estatais, mas não houve ainda uma definição direta de nomes nessas conversas, mas o estabelecimento do acordo. Na quarta-feira, Gleisi e Hugo Motta fizeram esse mesmo modelo de encontro com o PP. A ideia é que mais partidos sejam ouvidos para fechar um acordo sobre a reorganização da base e das indicações.

Gleisi vem repetindo aos líderes de que não dá para os deputados votarem contra o governo e terem cargos no mesmo governo.  O governo também busca amarrar um compromisso das legendas para que o orçamento seja aprovado ainda neste ano e que outras iniciativas de interesse do governo, como os projetos que deverão

Reportar Erro

Veja também

Newsletter