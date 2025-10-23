A- A+

governo Gleisi e Motta se reúnem para reorganizar cargos do PP e tentar acordo sobre orçamento Há previsão de que novos encontros do tipo sejam feitos com mais partidos

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e representantes do PP se reuniram na noite de quarta-feira para tentar melhorar a articulação política do governo.

No encontro, tanto a petista quanto os parlamentares fizeram queixas do que esperavam de cada Poder, mas, segundo relatos, o tom da reunião foi ameno e com disposição para se chegar a um acordo para uma agenda de votações até o fim do ano.

Um dos participantes da reunião disse que ficou combinado na conversa que a bancada do PP irá apresentar novos nomes para preencher cargos de segundo escalão que foram mudados pelo governo recentemente.

Após a derrota da Medida Provisória alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Palácio do Planalto promoveu uma série de mudanças em cargos indicados por deputados que votaram contra a MP.

A ideia é que agora eles sejam preenchidos após um diálogo do governo com Motta e os líderes partidários.

Não houve ainda uma definição de nomes e quais das novas indicações serão do PP e o assunto não foi conversado de forma detalhada.

A ideia é que mais partidos sejam ouvidos para fechar um acordo sobre a reorganização da base e das indicações.

Na reunião, a ministra Gleisi repetiu a reclamação que tem feito em público nos últimos dias, de que não dá para os deputados votarem contra o governo e terem cargos no mesmo governo.

A ministra também demonstrou preocupação com o calendário de votação do orçamento e pediu a Motta e aos integrantes do PP esforço para que haja um acordo para que ele seja aprovado antes de acabar o ano.

O encontro aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara e também contou com a participação do ministro dos Esportes, André Fufuca, do líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), do líder do governo na Casa, José Guimarães (PT-CE), e do secretário de Assuntos Parlamentares da SRI, André Ceciliano.

Segundo relatos, Hugo Motta e o líder do PP aproveitaram a reunião para cobrar de novo a liberação de emendas e disseram que o governo não tem sido ágil na liberação.

Em resposta, Gleisi mostrou preocupação em atender ao pedido dos parlamentares, mas deixou claro que há dificuldades por conta justamente da votação do orçamento não ter acontecido no ano passado e ter ficado para março deste ano.

Apesar de Hugo Motta ter usado um tom duro contra o governo ontem antes da reunião, quando disse que a articulação precisaria melhorar muito, participantes do encontro disseram que não houve um clima de confronto e lembraram que a reunião estava marcada desde a segunda-feira e que, no domingo, Motta participou de uma encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada.

Ainda segundo pessoas com conhecimento do assunto, ficou decidido que Fufuca fica autorizado a permanecer no governo, mesmo com a decisão do PP que determina a saída do cargo, e que os outros cargos do partido no Ministério do Esporte serão preservados.

As próximas reuniões devem ser com União Brasil e Republicanos. O governo quer amarrar um compromisso das legendas para que o orçamento seja aprovado ainda neste ano e que outras iniciativas de interesse do governo, como os projetos que deverão ser enviados para cumprir a meta fiscal e MP do Gás Povo, também pass

