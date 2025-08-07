A- A+

Congresso Gleisi elogia Motta e Alcolumbre: "Interesses do país não podem ser submetidos às chantagens" Ministra chamou ação da oposição em apoio ao ex-presidente de "motim"

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou nesta quinta-feira nas redes sociais as ações dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que levaram à desocupação das mesas duas casas por bolsonaristas.

"Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, agiram corretamente diante do motim da oposição, que tentou impedir o funcionamento do Poder Legislativo. Retomaram o comando das Casas deixando claro que os interesses do país e do povo não podem ser submetidos às chantagens dos aliados de Jair Bolsonaro. O Congresso tem pautas importantíssimas para votar, como o projeto de isenção do IR até R$ 5 mil, a PEC da Segurança, a medida da isenção da luz para os consumidores até 80 kw/mês. Essa é a pauta do país, não a anistia dos golpistas", postou Gleisi, nas redes sociais.

Diante de um motim de parlamentares da oposição para impedir os trabalhos do Congresso, Motta conseguiu abrir a sessão da Câmara na noite de quarta-feira e criticou a obstrução em função dos protestos pela prisão domiciliar de Bolsonaro. No Senado, os trabalhos foram retomados nesta quinta-feira.

Veja também