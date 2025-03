Gleisi está empenhada em ter uma relação próxima com a Câmara, diz Hugo Motta

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos - PB), disse, nesta quarta-feira (12) que o jantar na noite de terça-feira, 11, com a ministra da Secretaria de relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, representou o "início da relação". Segundo ele, a ministra "está muito empenhada" em ter um bom relacionamento com os líderes partidários.

"É um início da relação. Gleisi está muito empenhada em ter uma relação próxima à Câmara e aos líderes. Ela acabou de tomar posse, está montando equipe. Não se tratou de temas específicos, foi mais uma pactuação na relação. Saí muito esperançoso de que, ao lado dos líderes, vamos discutir com o governo as pautas futuras que deverão chegar à Casa", disse o presidente da Câmara

Gleisi se reuniu com Motta e líderes de partidos da base de apoio ao governo na noite desta terça-feira (11). Na manhã desta quarta, se reúne com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

As reuniões com lideranças e presidências da Câmara e do Senado acontecem no esforço da ministra para reduzir a rejeição a seu nome por integrantes do Congresso, especialmente do Centrão, e alinhar votações importantes para o governo. Na tarde de terça, Gleisi recebeu líderes de partidos ligados à esquerda do Parlamento e, à noite, ofereceu um jantar aos demais partidos que compõem a base da gestão federal.

Motta disse, ainda, na saída de um evento promovido pelo Lide em Brasília, que a discussão sobre a redistribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados "é um tema que será tratado mais à frente". Segundo ele, o foco da Câmara nesta semana será definir como serão distribuídas as comissões entre as bancadas partidárias da Casa.

