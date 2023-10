A- A+

saúde "Gleisi está sem dor e deverá ter alta da UTI amanhã", diz médica da deputada A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, tem boa evolução depois de uma cirurgia de 6 horas de revascularização do miocárdio na UTI do DF Star, em Brasília

A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), se recupera de uma cirurgia de 6 horas de revascularização do miocárdio na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. Com boa evolução, Gleisi deverá ir para o quarto comum do hospital amanhã.

"Gleisi está sem dor, com boa evolução e deverá ter alta da UTI amanhã" diz a cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar, médica responsável pelos cuidados médicos da deputada.

Gleisi foi submetida a dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea ao coração. De grande porte, a operação foi a ‘céu aberto’, quando o peito é cortado.

A deputada não apresentou sintoma algum, apesar de a obstrução ser de 90%. O problema foi detectado durante um check-up.

Veja também

Brasil Quem é Jackson Villar, organizador de motociatas que rompeu com Bolsonaro