ATAQUE Gleisi Hoffmann: ataque dos EUA ao Irã é irresponsável e autoritário, ameaça à paz mundial O governo brasileiro condenou o ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã neste sábado (28)

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, classificou como "irresponsável e autoritário" o ataque realizado por Estados Unidos e Israel contra o Irã neste sábado, 28.

"O ataque de Trump e Netanyahu ao Irã é uma ameaça à paz e à estabilidade no mundo", disse a ministra, em uma publicação no X, referindo-se ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

E acrescentou: "Nada justifica a ofensiva militar contra populações civis, principalmente quando havia negociações diplomáticas em curso."

Mais cedo, neste sábado, o governo brasileiro divulgou uma nota em que condena o ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã e em que defende a negociação entre as partes para evitar a escalada de hostilidades.

Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".





