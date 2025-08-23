A- A+

Política Gleisi Hoffmann defende manutenção da chapa Lula-Alckmin para 2026 Ministra das Relações Institucionais fez uma avaliação de como deve ser a corrida eleitoral e de como deve se dar o apoio partidário para uma possível reeleição do presidente

Faltando pouco mais de um ano para a eleição presidencial, a ministra das Relações Institucionais,(PT), defendeu, ontem, em entrevista à CNN Brasil, a manutenção da chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em 2026.

Já de olho em alianças com partidos para o pleito, Gleisi prevê dificuldade em formar uma frente ampla e admitiu que o apoio das siglas deve ocorrer de forma fragmentada, repetindo a composição de 2022. “Eu acho o vice-presidente Geraldo Alckmin ótimo e acho essa composição maravilhosa. Espero que ela continue. Pelo menos, é a minha posição”, afirmou Gleisi.

A ministra fez uma avaliação de como deve ser a corrida eleitoral e de como deve se dar o apoio partidário para uma possível reeleição de Lula. Na entrevista, Gleisi reconheceu que os partidos não têm unidade nacional, mas governabilidades locais que se somam no período eleitoral.

Em sua visão, um apoio fragmentado ao nome de Lula deve ocorrer com PP e União Brasil. “Nós achamos importante que tenham partes desses partidos que apoiem o presidente Lula, se a gente não tiver condições de tê-los por inteiro”, declarou.

Apesar do cenário, a ministra reforçou que o desejo era contar com partidos que anunciassem o apoio nacional à reeleição do petista. Nesse sentido, citou o MDB. “Sempre foi um partido que a gente teve muita relação. Mas se não for possível, nós vamos trabalhar com a parte que quiser apoiar o presidente”, avaliou.

